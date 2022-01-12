Песков опроверг домыслы о введении ковид-сертификатов в транспорте с 1 февраля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал отписаться от телеграм-каналов, сообщающих о том, что на фоне распространения омикрон-штамма с 1 февраля будут приняты законопроекты о применении кофид-сертификатов в транспорте.