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Песков опроверг домыслы о введении ковид-сертификатов в транспорте с 1 февраля

Представитель Кремля порекомендовал также отписаться от телеграм-каналов, сообщающих подобную ложную информацию.

12 января, 11:04

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал отписаться от телеграм-каналов, сообщающих о том, что на фоне распространения омикрон-штамма с 1 февраля будут приняты законопроекты о применении кофид-сертификатов в транспорте.

"Отпишитесь от этих телеграм-каналов", — сказал Песков, комментируя некорректные сведения, опубликованные в Сети.

Россия сейчас находится в "переломной точке" по коронавирусу, сообщили в Минздраве

Россия сейчас находится в "переломной точке" по коронавирусу, сообщили в Минздраве

Напомним, в ходе совещания с правительством Владимир Путин заявил, что сегодня страна находится в сложной ситуации, поскольку длительные новогодние праздники наверняка скажутся на темпах заболеваемости коронавирусом. По его словам, у России есть несколько недель на то, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, которую вызовет штамм "омикрон". В связи с этим глава государства призвал наращивать темпы вакцинации.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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