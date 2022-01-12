Песков опроверг домыслы о введении ковид-сертификатов в транспорте с 1 февраля
Представитель Кремля порекомендовал также отписаться от телеграм-каналов, сообщающих подобную ложную информацию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал отписаться от телеграм-каналов, сообщающих о том, что на фоне распространения омикрон-штамма с 1 февраля будут приняты законопроекты о применении кофид-сертификатов в транспорте.
"Отпишитесь от этих телеграм-каналов", — сказал Песков, комментируя некорректные сведения, опубликованные в Сети.
Напомним, в ходе совещания с правительством Владимир Путин заявил, что сегодня страна находится в сложной ситуации, поскольку длительные новогодние праздники наверняка скажутся на темпах заболеваемости коронавирусом. По его словам, у России есть несколько недель на то, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, которую вызовет штамм "омикрон". В связи с этим глава государства призвал наращивать темпы вакцинации.
Комментариев: 0