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Песков ответил на вопрос, потребуется ли в России локдаун из-за новой волны ковида

При этом он уверен, что планка заболеваемости на этот раз будет высокой.

12 января, 10:49
<p>© ТАСС / Alexander Zemlianichenko</p>

© ТАСС / Alexander Zemlianichenko

Пока наверняка не известно, потребуется ли введение в России локдауна или режима нерабочих дней на фоне возможной новой волны коронавируса в стране. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"На этот вопрос сейчас вам никто не ответит. Ясно, что планка заболеваемости будет высокая", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в стране очень сложной и подчеркнул, что у России есть несколько недель на подготовку к новой волне пандемии.

Наиболее сильные опасения в последнее время вызывает ситуация с омикрон-штаммом. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, число случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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