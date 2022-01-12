Песков ответил на вопрос, потребуется ли в России локдаун из-за новой волны ковида

Пока наверняка не известно, потребуется ли введение в России локдауна или режима нерабочих дней на фоне возможной новой волны коронавируса в стране. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"На этот вопрос сейчас вам никто не ответит. Ясно, что планка заболеваемости будет высокая", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Наиболее сильные опасения в последнее время вызывает ситуация с омикрон-штаммом. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, число случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.