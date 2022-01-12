Песков ответил на вопрос, потребуется ли в России локдаун из-за новой волны ковида
При этом он уверен, что планка заболеваемости на этот раз будет высокой.
© ТАСС / Alexander Zemlianichenko
Пока наверняка не известно, потребуется ли введение в России локдауна или режима нерабочих дней на фоне возможной новой волны коронавируса в стране. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"На этот вопрос сейчас вам никто не ответит. Ясно, что планка заболеваемости будет высокая", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в стране очень сложной и подчеркнул, что у России есть несколько недель на подготовку к новой волне пандемии.
Наиболее сильные опасения в последнее время вызывает ситуация с омикрон-штаммом. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, число случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.
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