Песков: Кремль не планирует переходить на удалёнку из-за "омикрона"

Кремль не планирует переходить на удалёнку из-за распространения штамма коронавируса "омикрон", рабочий процесс в Администрации Президента РФ идёт непрерывно. Что касается самого главы государства, то все необходимые меры эпидемиологической безопасности будут приниматься. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, специалисты будут формулировать свои рекомендации для президента. Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно", — сказал представитель Кремля.