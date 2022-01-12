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Песков: Кремль не планирует переходить на удалёнку из-за "омикрона"

При этом в свете ухудшающейся ситуации с ковидом специалисты будут формулировать рекомендации по эпидемиологической безопасности для президента.

12 января, 10:49
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

Кремль не планирует переходить на удалёнку из-за распространения штамма коронавируса "омикрон", рабочий процесс в Администрации Президента РФ идёт непрерывно. Что касается самого главы государства, то все необходимые меры эпидемиологической безопасности будут приниматься. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, специалисты будут формулировать свои рекомендации для президента. Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно", — сказал представитель Кремля.

По его словам, в Кремле "потенциально готовятся" к тому, что количество заболевших может увеличиваться.

Песков ответил на вопрос, потребуется ли в России локдаун из-за новой волны ковида

Песков ответил на вопрос, потребуется ли в России локдаун из-за новой волны ковида

Напомним, в ходе совещания с правительством Владимир Путин заявил, что сегодня страна находится в сложной ситуации, поскольку длительные новогодние праздники наверняка скажутся на темпах заболеваемости коронавирусом. По его словам, у России есть несколько недель на то, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, которую вызовет штамм "омикрон". В связи с этим глава государства призвал наращивать темпы вакцинации.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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