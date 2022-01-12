Песков отреагировал на планы рэпера Канье Уэста встретиться с Путиным

Кремль не занимается организацией визита американского рэпера Канье Уэста в Россию. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о намерениях музыканта встретиться с Владимиром Путиным.

"Я не думаю, что Администрация Президента является визави исполнителя ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки", — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что в Администрации Президента недостаточно знакомы с деятельностью Канье Уэста для того, чтобы давать какие-либо оценки.