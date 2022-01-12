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Песков отреагировал на планы рэпера Канье Уэста встретиться с Путиным

При этом он подчеркнул, что недостаточно знаком с его деятельностью для того, чтобы давать оценки.

12 января, 11:08
<p>Канье Уэст. © ТАСС / AP / Michael Wyke</p>

Канье Уэст. © ТАСС / AP / Michael Wyke

Кремль не занимается организацией визита американского рэпера Канье Уэста в Россию. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о намерениях музыканта встретиться с Владимиром Путиным.

"Я не думаю, что Администрация Президента является визави исполнителя ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки", — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что в Администрации Президента недостаточно знакомы с деятельностью Канье Уэста для того, чтобы давать какие-либо оценки.

Напомним, ранее советник рэпера Канье Уэста рассказал порталу Billboard, что музыкант планирует приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Сообщалось, что визит якобы запланирован на весну или лето.

Представитель Канье Уэста опроверг данные о планах рэпера встретиться с Путиным

Представитель Канье Уэста опроверг данные о планах рэпера встретиться с Путиным

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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