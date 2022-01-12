В Рязани начинающий блогер решил прокатиться на утеху своим шести тысячам подписчиков по дороге в центре города на сноуборде, зацепившись тросом за автомобиль. Однако фееричное катание прервали инспекторы ДПС. Сотрудники выписали водителю штраф за нарушение правил перевозки.

Происходящее экстремал снял на видео и опубликовал в "Инстаграме". В ролике он под мелодичную композицию катится по заснеженным улицам города, но в какой-то момент к молодым людям подъезжают сотрудники ДПС со словами "Это не смешно". При этом при виде правоохранителей покорители "Инстаграма" сетуют: "Контент закончился". К слову, не все пользователи оценили поведение сноубордиста. По их мнению, это красиво, но небезопасно.