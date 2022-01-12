"Контент закончился": Блогер прокатился по Рязани на привязанном к машине сноуборде и нарвался на ДПС
Пользователи встали на сторону сотрудников полиции. По их мнению, такие развлечения — это красиво, но небезопасно.
Сноубордист в центре Рязани. Фото © Instagram / george_yurov
В Рязани водителя оштрафовали за катание сноубордиста по центру города © Instagram / george_yurov
В Рязани начинающий блогер решил прокатиться на утеху своим шести тысячам подписчиков по дороге в центре города на сноуборде, зацепившись тросом за автомобиль. Однако фееричное катание прервали инспекторы ДПС. Сотрудники выписали водителю штраф за нарушение правил перевозки.
Происходящее экстремал снял на видео и опубликовал в "Инстаграме". В ролике он под мелодичную композицию катится по заснеженным улицам города, но в какой-то момент к молодым людям подъезжают сотрудники ДПС со словами "Это не смешно". При этом при виде правоохранителей покорители "Инстаграма" сетуют: "Контент закончился". К слову, не все пользователи оценили поведение сноубордиста. По их мнению, это красиво, но небезопасно.
"Водителю грозит административная ответственность за нарушение правил перевозки людей. Штраф составляет 1000 рублей", — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Рязанской области.
Ранее в Иркутской области в ДТП с автомобилем ритуальной службы погибло три человека. Ещё два человека госпитализированы. Все погибшие и пострадавшие находились в машине ритуальщиков.
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