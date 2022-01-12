Песков заявил, что решения о сроках вывода миротворцев из Казахстана принимает ОДКБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс вывода миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности с территории Казахстана, включая российских военных, координируется ОДКБ, и это является не только вопросом Москвы.

"За один день миссия не была развёрнута. Она тоже развёртывалась в течение определённого количества дней. Но в данном случае это всё координируется ОДКБ, поэтому это не вопрос только к России", — объяснил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, почему вывод миротворцев из Казахстана растянется на более долгий срок, чем процесс их ввода в республику, Песков отметил, что в данном случае "это всё координируется ОДКБ, это не вопрос только к России". По его словам, последовательность вывода контингентов разных стран также определяет ОДКБ.

Кроме того, он подчеркнул, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, что говорит о её эффективности.