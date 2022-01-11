Вежливый дозор: Почему победа и мобильность миротворцев ОДКБ стала сюрпризом для Запада Журналист Игорь Мальцев — о том, как ОДКБ впервые в истории переиграла НАТО и как к этому отнеслись оппозиционеры и западные коллеги. 11 января, 18:18 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Когда либеральные авторы вопрошают: зачем Россия проводит учения, это говорит не только о том, что эти авторы откосили от армии, это говорит о том, что они просто хотят, чтобы Русская армия вернулась к ситуации 90-х годов и была ослаблена — в том числе и предательскими действиями "политиков". К этому, кстати, относится бесконечная жвачка насчёт "что делают русские войска под Воронежем?" и так далее. Что надо, то и делают. У нас, кстати, вдоль украинской границы не существует демилитаризованной зоны, и, стало быть, — в своём праве. Но, как правило, эти авторы даже не знают, что такое "демилитаризованная зона".

А теперь и вовсе стало понятно, зачем России тренировать и развивать армию (и, естественно, флот). Потому что моментальное разворачивание сил ОДКБ по направлению Казахстана привело наших заклятых друзей в состояние шока. Ведь им же рассказывали "российские военные эксперты" на разных площадках, что "ракеты у них падают, армия развалена, миллионы ржавых танков брошены в степи" и прочую бредятину. А тут оказалось, что между принятием решения о помощи в рамках ОДКБ и первыми приземлившимися военно-транспортными самолётами с вежливыми людьми на борту проходит буквально один-два дня.

Это был шок номер один. Второй — западные (да и восточные тоже) партнёры вообще-то давно привыкли к тому, что ОДКБ — это такая декоративная структура, из которой давно уже вышли Украина с Грузией и вообще кто хочет — заходит, кто хочет — выходит, как в открытые двери. Более того, была уже даже сорвана стараниями нашего большого друга Лукашенко одна операция в 2010 году. То есть на неё перестали обращать внимание и в Берлине, и в Вашингтоне. А зря.

Три тысячи хорошо подготовленных бойцов, выкативших свои броневики на аэродромах страны, которая обратилась срочно за помощью, — это сильнейший аргумент для желающих померяться с русскими стволами.

А вы думаете, отчего так завизжала оппозиция внутри России? "Интервенция!", "Оккупация!" — вот это всё старательно озвучивалось в эфирах маленьких, но гордых оппонирующих радиостанций. "Конгресс, прости господи, российской интеллигенции" письма начал строчить — "не допустить отправки российских солдат" и так далее. Вся трансляция страхов и хотелок западных хозяев у нас происходит через самоназванную "интеллигенцию". Но главное другое — их реально всех испугала скорость и качество развёртывания контингента. До такой степени, что некоторые авторы начали обвинять русских солдат в том, что они стреляют в местное население. Отличилась, как всегда, Латынина с "Эха Москвы", дабы плеснуть бензинчику в костры ненависти. И грядущих санкций.

А теперь можете представить, как обделались киевские господа от страха. Они же несколько лет рассказывают сказки про "российские войска, с которыми они воюют в Донбассе". А тут им издалека показали, как может в реальности работать русская военная машина. И это совсем не то, о чём они там фантазируют.

Прекрасными были и заявления со стороны Вашингтона, в которых он требует объяснений от руководства Казахстана, почему оно обратилось за помощью к ОДКБ. То есть власти должны были обратиться к Вашингтону, что ли? Не случайно некто Блинкин, который подписывается "Блинкен", допустил совершенно расистские тезисы насчёт того, что "куда приходят русские, оттуда их уже не выгнать".

И здесь наврал, убогий. А равно и те местные авторы, которые визжали про "оккупацию". Потому что через два дня русские оттуда уходят, выполнив молниеносно свою миссию. То есть антирусские пропагандисты опять облажались. Руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась.

Гуманитарные проблемы, страдания людей, разрушение государства — для Вашингтона второстепенны. Весь мир это видел на примерах ввода войск НАТО в Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан без каких-либо обращений с их стороны. Народы этих стран до сих пор страдают от последствий американского вмешательства.

Стабильности в регионе способствует позиция Китая, других наших партнёров по ОДКБ и ШОС, которые обеспокоены участием иностранных наёмников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов.

В ближайшее время станет понятно многое, в том числе откуда и в чьих интересах появились террористы. Но совершенно очевидно: для ОДКБ, объединяющей шесть стран, произошедшее можно считать новым этапом развития. Организация показала, что может эффективно решать непростые задачи.

Что касается Парламентской ассамблеи ОДКБ, то нам есть ещё над чем работать, в частности, над гармонизацией законодательств стран-участниц: из случившейся в Казахстане трагедии предстоит сделать выводы, чтобы технологии оранжевых революций, акты внешней агрессии не ослабляли государства ОДКБ и не привели к потрясениям в обществе, экономике, гибели людей.

Авторы Игорь Мальцев