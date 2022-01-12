Песков — о ситуации в экономике: Не такая радужная, но тенденции к возврату к докризисным временам есть

Тенденция к возврату социально-экономической ситуации в России к докризисным временам имеет место быть. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако имеются и другие, более тревожные тенденции, отметил он.

"Мы оперируем конкретными цифрами, итогами года, цифры говорят сами за себя. Да, ситуация не такая радужная, но тенденция к улучшению и к возврату к докризисным временам есть, и она очевидна", — рассуждает представитель Кремля.

Песков добавил, что есть и негативные тенденции "в плане социально-экономических возможных последствий мировой кризисной ситуации в экономике".

"Мы с вами интегральная часть мирового экономического сообщества, и мы, к сожалению, подвержены этому влиянию. Но в то же время есть возможности, технологии и понимание того, что нужно делать для того, чтобы эти негативные последствия минимизировать", — указал он.