Песков — о ситуации в экономике: Не такая радужная, но тенденции к возврату к докризисным временам есть
У России есть возможности, технологии и понимание того, что нужно делать для того, чтобы минимизировать негативные последствия кризиса, сказали в Кремле.
© Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Тенденция к возврату социально-экономической ситуации в России к докризисным временам имеет место быть. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако имеются и другие, более тревожные тенденции, отметил он.
"Мы оперируем конкретными цифрами, итогами года, цифры говорят сами за себя. Да, ситуация не такая радужная, но тенденция к улучшению и к возврату к докризисным временам есть, и она очевидна", — рассуждает представитель Кремля.
Песков добавил, что есть и негативные тенденции "в плане социально-экономических возможных последствий мировой кризисной ситуации в экономике".
"Мы с вами интегральная часть мирового экономического сообщества, и мы, к сожалению, подвержены этому влиянию. Но в то же время есть возможности, технологии и понимание того, что нужно делать для того, чтобы эти негативные последствия минимизировать", — указал он.
Напомним, что во время большой пресс-конференции в конце минувшего года президент Владимир Путин заявил, что уровень спада российской экономики в разгар коронавирусной пандемии составил 3%, что гораздо ниже, чем в других ведущих экономиках мира. Он также указал на снижение безработицы в России до допандемийных показателей. На данный момент этот показатель остановился на отметке 4,3–4,4%, отметил глава государства.
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