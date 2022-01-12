Песков: Россия не ведёт переговоры с НАТО и США с позиции силы

Москва не ведёт переговоры с НАТО и США по гарантиям безопасности с позиции силы, так как в этих вопросах не может быть ультиматума. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Просто ситуация дошла до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности и в плане национальных интересов нашей страны, кои являются неотъемлемой частью Европы и архитектуры европейской безопасности, что дальше нельзя, к сожалению, медлить и нужно конкретно ответить на те озабоченности, которые нами были озвучены", — добавил представитель Кремля.