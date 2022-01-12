Песков: Россия не ведёт переговоры с НАТО и США с позиции силы
По его словам, в плане общеевропейской безопасности ситуация дошла до критической черты, поэтому медлить больше нельзя.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Москва не ведёт переговоры с НАТО и США по гарантиям безопасности с позиции силы, так как в этих вопросах не может быть ультиматума. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Просто ситуация дошла до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности и в плане национальных интересов нашей страны, кои являются неотъемлемой частью Европы и архитектуры европейской безопасности, что дальше нельзя, к сожалению, медлить и нужно конкретно ответить на те озабоченности, которые нами были озвучены", — добавил представитель Кремля.
Напомним, в декабре прошлого года Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры было решено разделить на несколько этапов. На первом состоялась встреча по двусторонним вопросам России и США. Она прошла 10 января в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую.
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