Сенатор Бибикова: Средняя пенсия после индексации увеличится на 1400 рублей

В России увеличатся пенсии. После индексации размер средней выплаты может вырасти на 1400 рублей. Такой прогноз дала зампред Комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

"Средняя пенсия по России составляла до 1 января немногим свыше 16 тысяч рублей. Таким образом, после индексации на 8,6% она должна вырасти на сумму около 1400 рублей", — сказала Бибикова РИА "Новости".

Она также напомнила, что пенсии граждан РФ были уже проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года.