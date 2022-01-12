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Сенатор Бибикова: Средняя пенсия после индексации увеличится на 1400 рублей

Ранее сегодня Путин предложить повысить размер выплат на 8,6%, что выше уровня инфляции.

12 января, 10:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России увеличатся пенсии. После индексации размер средней выплаты может вырасти на 1400 рублей. Такой прогноз дала зампред Комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

"Средняя пенсия по России составляла до 1 января немногим свыше 16 тысяч рублей. Таким образом, после индексации на 8,6% она должна вырасти на сумму около 1400 рублей", — сказала Бибикова РИА "Новости".

Она также напомнила, что пенсии граждан РФ были уже проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года.

Песков надеется, что задача по индексации пенсий не ниже инфляции скоро будет решена

Песков надеется, что задача по индексации пенсий не ниже инфляции скоро будет решена

Ранее Путин предложил правительству повысить пенсии на 8,6%. Он поручил правительству провести необходимые процедуры и принять решение.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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