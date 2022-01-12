Песков: Любое расширение НАТО является поводом для беспокойства Москвы
Сегодня в Брюсселе проходят переговоры с альянсом по вопросам стратегической стабильности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. © ТАСС / Никольский Алексей
НАТО — это инструмент конфронтации, поэтому любое его расширение становится поводом для беспокойства Москвы. Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО — это не институт развития, НАТО — это инструмент конфронтации", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждают гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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