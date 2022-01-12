Путин призвал прокуроров ориентироваться в работе на запросы людей
Глава государства обратился с этой просьбой к работникам прокуратуры на торжественном заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов надзорного ведомства.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил о том, что он рассчитывает на более качественную работу со стороны прокуроров, которые должны ориентироваться в первую очередь на запросы людей.
"Рассчитываю, что вы будете решать поставленные задачи ещё более оперативно и качественно, а главными ценностными ориентирами для вас всегда неизменно будут служить порядок и справедливость, защита человека, его прав, свобод и законных интересов", — обратился глава государства к работникам прокуратуры на торжественном заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов надзорного ведомства.
Он особо подчеркнул, что прокуроры должны ориентироваться прежде всего на запросы людей, на решение тех проблем, которые волнуют их больше всего.
А ранее Путин призвал Цивилёва неформально подходить к помощи пострадавшим на "Листвяжной". Он отметил, что глава региона может обращаться за помощью в случае какой-либо необходимости к правительству или к нему.
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