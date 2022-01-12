Путин призвал прокуроров ориентироваться в работе на запросы людей

Президент России Владимир Путин заявил о том, что он рассчитывает на более качественную работу со стороны прокуроров, которые должны ориентироваться в первую очередь на запросы людей.

"Рассчитываю, что вы будете решать поставленные задачи ещё более оперативно и качественно, а главными ценностными ориентирами для вас всегда неизменно будут служить порядок и справедливость, защита человека, его прав, свобод и законных интересов", — обратился глава государства к работникам прокуратуры на торжественном заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов надзорного ведомства.

Он особо подчеркнул, что прокуроры должны ориентироваться прежде всего на запросы людей, на решение тех проблем, которые волнуют их больше всего.