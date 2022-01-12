Столтенберг назвал переговоры РФ и НАТО шансом для диалога в критически важный момент

Заседание Совета Россия – НАТО, которое проходит сегодня, 12 января, в Брюсселе, является возможностью своевременно обсудить взаимные обеспокоенности сторон. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодняшнее заседание Совета Россия – НАТО продолжается. Это своевременная возможность для диалога в критически важный момент для европейской безопасности. Когда напряжённость высока, обсуждение взаимных озабоченностей и беспокойств становится ещё более важным", — сказал Столтенберг.