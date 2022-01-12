Столтенберг назвал переговоры РФ и НАТО шансом для диалога в критически важный момент
Ранее в Женеве состоялись консультации России и США по вопросам стратегической стабильности.
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Заседание Совета Россия – НАТО, которое проходит сегодня, 12 января, в Брюсселе, является возможностью своевременно обсудить взаимные обеспокоенности сторон. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Сегодняшнее заседание Совета Россия – НАТО продолжается. Это своевременная возможность для диалога в критически важный момент для европейской безопасности. Когда напряжённость высока, обсуждение взаимных озабоченностей и беспокойств становится ещё более важным", — сказал Столтенберг.
Напомним, что в декабре прошлого года Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры было решено разделить на несколько этапов. На первом состоялась встреча по двусторонним вопросам России и США. Она прошла 10 января в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую.
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