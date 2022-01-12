Новак: Правительство поручило ФАС не допустить роста цен на газовое оборудование
Уровень газификации в России составил 72% по итогам 2021 года, к 2030 году этот показатель должен достичь 83%.
Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. Фото © Kremlin.ru
Правительство РФ поручило ФАС не допустить роста цен на газовое оборудование. Об этом вице-премьер Александр Новак доложил на совещании с президентом Владимиром Путиным. По его словам, в кабмине внимательно мониторят стоимость оборудования для газификации. Снизить среднюю стоимость такого набора удалось благодаря системе бенчмаркинга, но полностью проблема пока не решена.
"Нами выявляются случаи роста стоимости газоиспользующего оборудования. Это происходит на фоне увеличения количества заявок в четыре раза, что вызвало рост спроса на оборудование. Мы также организовали мониторинг рынка, даны соответствующие поручения Минпромторгу и ФАС по обеспечению наличия на рынке оборудования и незавышения стоимости", — отметил вице-премьер.
По словам Новака, уровень газификации в России составил 72% по итогам 2021 года. Газифицировано 43 миллиона квартир и домовладений в 48 тысячах населённых пунктов.
"Целевым показателем является доведение уровня газификации к 2030 году до 83%", —сказал он.
Напомним, что ещё летом на прямой линии президент Владимир Путин потребовал от правительства в форме договора по газификации учесть механизм регулирования стоимости этих услуг. Ответственным был назначен премьер-министр Михаил Мишустин. В своём Послании Федеральному собранию Путин также поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о социальной газификации, согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан.
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