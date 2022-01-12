Новак: Правительство поручило ФАС не допустить роста цен на газовое оборудование

Правительство РФ поручило ФАС не допустить роста цен на газовое оборудование. Об этом вице-премьер Александр Новак доложил на совещании с президентом Владимиром Путиным. По его словам, в кабмине внимательно мониторят стоимость оборудования для газификации. Снизить среднюю стоимость такого набора удалось благодаря системе бенчмаркинга, но полностью проблема пока не решена.

"Нами выявляются случаи роста стоимости газоиспользующего оборудования. Это происходит на фоне увеличения количества заявок в четыре раза, что вызвало рост спроса на оборудование. Мы также организовали мониторинг рынка, даны соответствующие поручения Минпромторгу и ФАС по обеспечению наличия на рынке оборудования и незавышения стоимости", — отметил вице-премьер.

По словам Новака, уровень газификации в России составил 72% по итогам 2021 года. Газифицировано 43 миллиона квартир и домовладений в 48 тысячах населённых пунктов.

"Целевым показателем является доведение уровня газификации к 2030 году до 83%", —сказал он.