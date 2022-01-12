Социолог Рощин объяснил, почему россияне до сих пор празднуют старый Новый год

Празднование старого Нового года для россиян — это возможность разогнать зимнюю меланхолию, добавить радости холодным и пасмурным дням, считает психолог, социолог и политтехнолог Алексей Рощин.

"Это можно считать некой такой нашей особенностью, но и ещё это можно считать проявлением любви нашего народа к праздникам вообще. Особенно зимой. Зимой нам делать нечего и состояние довольно унылое, потому что мало солнца, холодно. Можно сказать, что этот праздник ещё и следствие нашего климата", — сказал Лайфу эксперт.

По его мнению, в праздновании старого Нового года есть ещё и элемент ностальгии. В СССР это делала лишь интеллигенция, таким образом демонстрируя, что она не признаёт реформы большевиков. В первое время мало кто решался отмечать этот день, так как было довольно опасно, отметил Рощин.

"Изначально празднование этого Нового года было в пику, прежде всего, большевикам, которые захватили власть. Люди старого строя считали, что это (перенос Нового года. — Прим. Лайфа) было незаконно и, соответственно, не принимали новшеств власти. Принято считать, что старый Новый год — это праздник контрреволюционный. Постепенно всё это забылось, новое исчисление сохранилось надолго и сейчас это такой достойный финал или закругление всего комплекса праздников", — рассказал социолог, добавив, что в последнее время этот праздник уходит, молодые люди отмечают его всё реже.