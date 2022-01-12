Звезда "Битвы экстрасенсов" раскрыла, как на старый Новый год загадать желание, чтобы точно сбылось
Бонусом Елена Голунова посоветовала верный способ для привлечения денег, которым сама пользуется. Причём для этого не потребуется никаких серьёзных ритуалов.
Звезда "Битвы экстрасенсов" никогда не скрывает от подписчиков "Инстаграма" полезные лайфхаки, а потому и перед старым Новым годом она решила провести ликбез. Елена Голунова рассказала фанатам, как и когда стоит правильно загадывать желание, чтобы всё сбылось наверняка. И нет, шампанское с запиской не сработает.
По мнению эксперта, старый Новый год обладает энергетикой обычного Нового года, а потому можно смело просить у Вселенной исполнения любой мечты. Для этого нужно сконцентрироваться на ней и мысленно проговаривать её под куранты. Елена Голунова считает, очень важно не растянуть желание и закончить с последним боем, иначе ничего не сбудется.
Но загадывать звезда "Битвы экстрасенсов" советует что-то серьёзное, а не просто деньги. Для привлечения богатства есть отдельный способ, которым она поделилась с подписчиками. Нужно выбрать крупную банкноту, завернуть её в бумагу или салфетку и поставить на ней галочку. Заряженную таким образом купюру необходимо положить в кошелёк — так она будет работать и притягивать к себе деньги. Если результат не устраивает — к ней можно добавить ещё одну.
Елена Голунова с сыном Владом Кадони. Фото © Instagram / golunovaofficial
Однако Елена Голунова предупреждает, что таким образом долларовым миллиардером не стать — богатства точно появятся в жизни призывающего, но не в баснословном количестве, а в таком, чтобы хватало для комфортной жизни. И в целом эксперт считает, что главное не деньги, а большая и дружная семья. И здесь экстрасенса можно легко назвать специалистом, ведь Голунова воспитывает пятерых детей, один из которых — известный маг Влад Кадони.
Комментариев: 0