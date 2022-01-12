Звезда "Битвы экстрасенсов" раскрыла, как на старый Новый год загадать желание, чтобы точно сбылось

Звезда "Битвы экстрасенсов" никогда не скрывает от подписчиков "Инстаграма" полезные лайфхаки, а потому и перед старым Новым годом она решила провести ликбез. Елена Голунова рассказала фанатам, как и когда стоит правильно загадывать желание, чтобы всё сбылось наверняка. И нет, шампанское с запиской не сработает.

Елена Голунова. Фото © Instagram / golunovaofficial

По мнению эксперта, старый Новый год обладает энергетикой обычного Нового года, а потому можно смело просить у Вселенной исполнения любой мечты. Для этого нужно сконцентрироваться на ней и мысленно проговаривать её под куранты. Елена Голунова считает, очень важно не растянуть желание и закончить с последним боем, иначе ничего не сбудется.

Елена Голунова. Фото © Instagram / golunovaofficial

Но загадывать звезда "Битвы экстрасенсов" советует что-то серьёзное, а не просто деньги. Для привлечения богатства есть отдельный способ, которым она поделилась с подписчиками. Нужно выбрать крупную банкноту, завернуть её в бумагу или салфетку и поставить на ней галочку. Заряженную таким образом купюру необходимо положить в кошелёк — так она будет работать и притягивать к себе деньги. Если результат не устраивает — к ней можно добавить ещё одну.

Елена Голунова с сыном Владом Кадони. Фото © Instagram / golunovaofficial