Психологи назвали четыре способа вернуться на работу после праздников и не сойти с ума

Сколько бы ни длились новогодние выходные, их всегда будет мало — это факт. Возвращаться после них на работу приходится при помощи титанических усилий, которые в итоге вызывают лишь депрессию, причём даже у людей с очень стабильным ментальным состоянием. Психологи назвали несколько способов облегчить страдания ненагулявшегося народа и плавно войти в рабочий ритм.

Избегайте резкого перехода

Любые кардинальные изменения вызывают стресс, а потому стоит всё делать постепенно. Это правило действует и для выхода на работу после праздников, считает клинический психолог Маргарита Дворкина. Не стоит геройствовать и нагружать себя заданиями, даже если в офисе вас встретил настоящий завал. Если есть возможность, то лучше вообще сократить рабочий день на пару часов.

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Учитесь отдыхать

Не стоит думать, что праздники закончились и теперь вас ждёт лишь чёрная полоса. Давать себе передышку стоит и в течение дня, и в выходные, а отпуск лучше не откладывать на далёкое будущее, советует психолог Дворкина. Регулярный отдых делает любой стресс меньше, и нагрузка сразу становится по ощущениям не чрезмерной, а в самый раз. В первые рабочие дни можно наметить на вечер что-то приятное — поход в кино или музей, посиделки с друзьями или прогулку. Это поможет отогнать плохое настроение.

Восстановите режим дня

Со всем вышеперечисленным согласен и заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова профессор Александр Тхостов. Он добавляет, что с любой проблемой легче справиться, если организм физически готов к свершениям. Для этого стоит восстановить режим дня и высыпаться перед работой. Вялый и сонный сотрудник придёт в ужас от любой задачи, даже самой простой, пишет Ura.ru.

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