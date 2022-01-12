Путин призвал Цивилёва неформально подходить к помощи пострадавшим на "Листвяжной"
Он отметил, что глава региона может обращаться за помощью в случае какой-либо необходимости к правительству или к нему.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Президент РФ Владимир Путин потребовал неформально и индивидуально подходить к решению проблем пострадавших и родственников погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.
На совещании с членами правительства он в том числе выслушал доклад губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва о ситуации на шахте. Глава региона сообщил, что работа с семьями погибших и пострадавших идёт непрерывно и рассчитана на долгие годы, как это было после трагедии на "Распадской" и пожара в "Зимней вишне".
"Работа, безусловно, должна быть исключительно индивидуальной, потому что в жизни очень много вопросов, сложностей, мы не думаем о них, когда не сталкиваемся с проблемами подобного рода, а потом оказывается, что решить эти вопросы можно только в тесном контакте с теми людьми, от которых зависит принятие тех или иных решений и которые должны подходить к решению этих вопросов неформально", — сказал в ответ Путин и поручил руководителю Кузбасса иметь это в виду. Он также подчеркнул, что всё необходимое от правительства и президента будет при просьбе предоставлено.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. По делу об аварии арестовали председателя совета директоров компании "СДС-уголь", владельца шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, гендиректора "СДС-уголь" Геннадия Алексеева, техдиректора "СДС-уголь" Антона Якутова, главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова.
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