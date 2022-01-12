Путин призвал Цивилёва неформально подходить к помощи пострадавшим на "Листвяжной"

На совещании с членами правительства он в том числе выслушал доклад губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва о ситуации на шахте. Глава региона сообщил, что работа с семьями погибших и пострадавших идёт непрерывно и рассчитана на долгие годы, как это было после трагедии на "Распадской" и пожара в "Зимней вишне".

"Работа, безусловно, должна быть исключительно индивидуальной, потому что в жизни очень много вопросов, сложностей, мы не думаем о них, когда не сталкиваемся с проблемами подобного рода, а потом оказывается, что решить эти вопросы можно только в тесном контакте с теми людьми, от которых зависит принятие тех или иных решений и которые должны подходить к решению этих вопросов неформально", — сказал в ответ Путин и поручил руководителю Кузбасса иметь это в виду. Он также подчеркнул, что всё необходимое от правительства и президента будет при просьбе предоставлено.