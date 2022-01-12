В Бийске 12-летний мальчик умер после курения вейпа
Утром его и двух девушек в бессознательном состоянии обнаружила бабушка одного из подростков.
Вейп, который курили подростки в Бийске. Фото © Telegram / SHOT
В Бийске трое подростков собрались с ночёвкой и решили покурить вейп, однако их встреча закончилась двумя госпитализациями и одной смертью. Об этом пишет телеграм-канал SHOT. Как сообщили в региональном управлении СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Накануне в гости к 17-летней девочке пришла 18-летняя подруга и привела своего 12-летнего брата. Ребята развлекались и курили вейп, который сыграл с ними злую шутку. Утром всех троих в бессознательном состоянии обнаружила бабушка гостеприимной хозяйки. В итоге мальчик умер, а девочки оказались в реанимации.
"В настоящее время следственными органами проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.
Ранее Лайф сообщал, что в Приморье начали выяснять обстоятельства внезапной смерти мальчика в больнице. По словам сестры, ей пришлось самой везти больного ребёнка из одной больницы в другую. Там ему только поставили капельницу с физраствором и оставили на ночь.
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