В Бийске 12-летний мальчик умер после курения вейпа

В Бийске трое подростков собрались с ночёвкой и решили покурить вейп, однако их встреча закончилась двумя госпитализациями и одной смертью. Об этом пишет телеграм-канал SHOT. Как сообщили в региональном управлении СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Накануне в гости к 17-летней девочке пришла 18-летняя подруга и привела своего 12-летнего брата. Ребята развлекались и курили вейп, который сыграл с ними злую шутку. Утром всех троих в бессознательном состоянии обнаружила бабушка гостеприимной хозяйки. В итоге мальчик умер, а девочки оказались в реанимации.

"В настоящее время следственными органами проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.