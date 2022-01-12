Турчак предложил Путину ввести нулевую оплату газа для работы Вечных огней
По словам секретаря генсовета "Единой России", речь идёт о небольших суммах и с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером данный подход согласован.
© Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести нулевой размер оплаты газа, поступающего к мемориалам с Вечным огнём. Инициативу он озвучил на совещании главы государства с членами правительства.
"Владимир Владимирович, ещё одна тема, связанная с газом, — это Вечные огни в наших регионах, муниципалитетах. Газ на них поставляется как ПАО "Газпром", так и независимыми поставщиками. Однако порядок работы Вечных огней чётко не определён. В результате это уже несколько раз приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены", — отметил Турчак.
По его словам, проблема требует системного решения, поэтому "Единая Россия" предлагает на нормативно-правовом уровне установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней. По словам Турчака, речь идёт о небольших суммах и с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером данный подход согласован.
"Вопросы, которые здесь прозвучали, и предложения, которые сформулированы, безусловно, будут поддержаны", — сказал Путин.
А ранее координатор федерального проекта "Единой России" "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн предлагал законодательно урегулировать работу Вечных огней.
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