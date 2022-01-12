Турчак предложил Путину ввести нулевую оплату газа для работы Вечных огней

"Владимир Владимирович, ещё одна тема, связанная с газом, — это Вечные огни в наших регионах, муниципалитетах. Газ на них поставляется как ПАО "Газпром", так и независимыми поставщиками. Однако порядок работы Вечных огней чётко не определён. В результате это уже несколько раз приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены", — отметил Турчак.