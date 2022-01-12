Песков: Военные учения на территории России продолжались, продолжаются и будут продолжаться

Россия продолжит проводить военные учения на своей территории, и никакой связи между манёврами войск и переговорами с Западом здесь усматривать не стоит. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о боевых учениях в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, которые стартовали накануне переговоров России с представителями НАТО о гарантиях безопасности.

"Нет, никакой связи нет. Мы говорим всё-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооружённых сил", — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит проводить военные учения на своей территории, несмотря на все возражения представителей НАТО. По словам дипломата, наша страна чётко соблюдает свои обязательства в сфере контроля над вооружениями, "что бы ни говорили на этот счёт наши оппоненты".