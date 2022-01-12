Бывший мэр Ставрополя Бестужий задержан в аэропорту Минска с поддельным паспортом

Бывший руководитель Администрации города Ставрополя попался в аэропорту Минска с поддельным паспортом. Подлог выяснился 10 января, когда Игорь Бестужий проходил оформление на рейс Минск – Стамбул, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 380 УК РБ (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков), мужчина передан сотрудникам Следственного комитета", — уточнили в погранведомстве.

Экс-чиновник не имел права покидать территорию России. В 2014 году Бестужий был осуждён на 9 лет колонии за взяточничество, однако вышел на свободу условно-досрочно.