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Бывший мэр Ставрополя Бестужий задержан в аэропорту Минска с поддельным паспортом

Экс-чиновник не имел права выезжать из России, так как ранее был осуждён за взяточничество и был условно-досрочно освобождён.

12 января, 10:51

В аэропорту Минска задержали экс-главу Ставрополя с поддельным паспортом. Фото © Госпогранкомитет Белоруссии

В аэропорту Минска задержали экс-главу Ставрополя с поддельным паспортом. Видео © Госпогранкомитет Белоруссии

Бывший руководитель Администрации города Ставрополя попался в аэропорту Минска с поддельным паспортом. Подлог выяснился 10 января, когда Игорь Бестужий проходил оформление на рейс Минск – Стамбул, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 380 УК РБ (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков), мужчина передан сотрудникам Следственного комитета", — уточнили в погранведомстве.

Экс-чиновник не имел права покидать территорию России. В 2014 году Бестужий был осуждён на 9 лет колонии за взяточничество, однако вышел на свободу условно-досрочно.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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