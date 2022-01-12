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Алла Довлатова — о телеведущем Михаиле Зеленском: В 46 лет уйти несправедливо

Она рассказала, что коллега был очень порядочным и интеллигентным человеком с высокими моральными принципами.

12 января, 11:12
<p>Фото © ТАСС / Самолыго Юрий</p>

Фото © ТАСС / Самолыго Юрий

Российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова выразила соболезнования родным Михаила Зеленского, скончавшегося от инсульта. Она рассказала Лайфу, что это был очень порядочный и интеллигентный человек, журналист с высокими моральными принципами.

"Для меня это был большой шок, потому что мне казалось, что Миша вёл настолько правильный образ жизни, что в 46 лет уйти — это как-то несправедливо вообще. Я до сих пор нахожусь в состоянии какого-то непонимания. Это очень порядочной человек и очень интеллигентный. Это журналист с высокими моральными принципами. Я видела его в работе: совесть, честь и порядочность, именно журналистская этика была у него высоко развита", — отметила Довлатова.

Коллеги назвали страшной потерей для телевидения смерть журналиста Михаила Зеленского

Коллеги назвали страшной потерей для телевидения смерть журналиста Михаила Зеленского

Напомним, телеведущий Михаил Зеленский умер минувшей ночью во время отпуска в Доминиканской Республике. Предварительно, причиной смерти стал инсульт. Журналисту было всего 46 лет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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