Алла Довлатова — о телеведущем Михаиле Зеленском: В 46 лет уйти несправедливо

Российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова выразила соболезнования родным Михаила Зеленского, скончавшегося от инсульта. Она рассказала Лайфу, что это был очень порядочный и интеллигентный человек, журналист с высокими моральными принципами.

"Для меня это был большой шок, потому что мне казалось, что Миша вёл настолько правильный образ жизни, что в 46 лет уйти — это как-то несправедливо вообще. Я до сих пор нахожусь в состоянии какого-то непонимания. Это очень порядочной человек и очень интеллигентный. Это журналист с высокими моральными принципами. Я видела его в работе: совесть, честь и порядочность, именно журналистская этика была у него высоко развита", — отметила Довлатова.