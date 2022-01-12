Вирусолог Чумаков: В России началась пятая волна ковида

В России началась пятая волна коронавируса, вызвана она новым штаммом "омикрон". Об этом Ura.ru заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков.

"Сейчас мы увидим взрывообразный рост заболеваемости. Я думаю, что к концу января, в феврале это будет очень серьёзный уровень, потому что этот штамм уже проник в страну. Долгое время нам его удавалось как-то сдерживать за счёт того, что Россия имеет не так много контактов по сравнению с Европой. Тем не менее сейчас заболеваемость вспыхнет, как в Европе", — заявил эксперт.

По мнению Чумакова, первый удар пятой — очень мощной — волны примет на себя Москва, по другим регионам страны рост пойдёт с некоторым опозданием. При этом вирусолог не считает, что будет серьёзно расти смертность от ковида, потому что "омикрон" не очень патогенный штамм.