Вирусолог Чумаков: В России началась пятая волна ковида
А вот профессор Анатолий Альтштейн призывает подождать ещё пару дней и последить за колебаниями цифр.
© Агентство "Москва" / Сандурская Софья
В России началась пятая волна коронавируса, вызвана она новым штаммом "омикрон". Об этом Ura.ru заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков.
"Сейчас мы увидим взрывообразный рост заболеваемости. Я думаю, что к концу января, в феврале это будет очень серьёзный уровень, потому что этот штамм уже проник в страну. Долгое время нам его удавалось как-то сдерживать за счёт того, что Россия имеет не так много контактов по сравнению с Европой. Тем не менее сейчас заболеваемость вспыхнет, как в Европе", — заявил эксперт.
По мнению Чумакова, первый удар пятой — очень мощной — волны примет на себя Москва, по другим регионам страны рост пойдёт с некоторым опозданием. При этом вирусолог не считает, что будет серьёзно расти смертность от ковида, потому что "омикрон" не очень патогенный штамм.
А вот доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн считает, что пока рано говорить о начале пятой волны, он призывает подождать ещё пару дней и последить за колебаниями цифр по заболеваемости.
Напомним, в ходе совещания с правительством Владимир Путин заявил, что сегодня страна находится в сложной ситуации, поскольку длительные новогодние праздники наверняка скажутся на темпах заболеваемости коронавирусом. По его словам, у России есть несколько недель на то, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, которую вызовет штамм "омикрон". В связи с этим глава государства призвал наращивать темпы вакцинации.
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