Гинцбург сообщил, что в Москве у 30% заболевших ковидом выявлен "омикрон"
В ближайшее время в России прогнозируют скачок заболеваемости в связи с распространением этого варианта вируса.
© ТАСС / Ковалёв Пётр
Примерно 30% пациентов с коронавирусом в Москве заражены омикрон-штаммом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Первичные данные, полученные совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы, где наши сотрудники тоже участвуют в этой работе, говорят о том, что на первый день этой недели до 30% уже циркулировало штаммов именно в популяции "омикрон", — уточнил Гинцбург.
Ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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