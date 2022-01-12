Гинцбург сообщил, что в Москве у 30% заболевших ковидом выявлен "омикрон"

"Первичные данные, полученные совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы, где наши сотрудники тоже участвуют в этой работе, говорят о том, что на первый день этой недели до 30% уже циркулировало штаммов именно в популяции "омикрон", — уточнил Гинцбург.