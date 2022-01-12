Психолог Хорс объяснил, как подготовить детей к массовым эвакуациям

Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс рассказал, как подготовить ребёнка к массовым эвакуациям в школах и не впадать в крайности при донесении до детей информации.

"Если учить ребёнка тому, что "да это всё ерунда, не обращай внимания, никаких бомб не будет", то есть полностью отрицать и телефонный терроризм, и терроризм как таковой, то это ошибка. Она может привести к тому, что ребёнок, когда все будут выходить, останется", — объяснил Хорс в беседе с RT, подчеркнув, что сильно пугать детей тоже не стоит, поскольку в случае чрезмерно навязанного страха у ребёнка могут развиться эмоционально-личностные травмы.

Специалист подчеркнул, что правильная тактика в данной ситуации — "будь осторожен, но не бойся". Необходимо предупредить школьника, что, если он, например, увидит странную сумку, которая стоит, лучше об этом сообщить администрации. А если всех эвакуируют из здания, то необходимо следовать указаниям старших и не безобразничать, а оперативно покидать помещение, но ни в коем случае не бегом, заключил психолог.