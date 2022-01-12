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Прокурор Подмосковья рассказал, как правильно разговаривать с телефонными мошенниками

По его словам, не следует слепо верить сказанному и бояться задавать неудобные вопросы.

12 января, 12:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин заявил, что при общении с телефонными мошенниками многое зависит и от самих людей, которым следует быть бдительнее и не стесняться задавать неудобные вопросы. В беседе с телеканалом "360" он поделился советами и рассказал, как стоит общаться с аферистами.

"Не идите на поводу у телефонных мошенников. Правоохранительная система, конечно же, реагирует на подобные преступления, но если вы сами будете внимательны, предусмотрительны, будете думать о безопасности своей собственности, в том числе финансовой, то, конечно, нам будет легче работать. Таких преступлений станет меньше", — сказал Забатурин.

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По его словам, мошенники часто представляются работниками службы безопасности банков или сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщают, что на человека попытались оформить кредит или же просто для безопасности обзванивают и предлагают перевести деньги на другие счета, чтобы сохранить и обезопасить средства. Прокурор отметил, что в таких ситуациях не следует слепо доверять собеседнику. Необходимо быть осторожным или даже немного наглым — не нужно бояться задавать вопросы, которые могут застать злоумышленников врасплох.

При этом он добавил, что метод социальной инженерии, который используют мошенники, основан на психологии. И по стране подобных преступлений, при которых используют информационно-телекоммуникационные технологии, очень много, подчеркнул правоохранитель. Однако силовые структуры нашли необходимые алгоритмы и уже научились их раскрывать.

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А ранее в МВД сообщили, что телефонные мошенники начали прикрываться голосовыми роботами. Жертвой новой схемы уже стала 32-летняя москвичка. Она взяла в кредит 2,1 миллиона рублей и перевела деньги злоумышленникам.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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