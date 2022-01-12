Захарова посоветовала Нуланд думать о США, а не о том, что бы она сделала, будучи россиянкой
Представитель МИД РФ напомнила заместителю госсекретаря, что и в Штатах проблем достаточно, вспомнить хотя бы качество американского образования и систему здравоохранения.
Мария Захарова и Виктория Нуланд. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ, © Getty Images / Alex Brandon-Pool
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, которая ранее перечислила, чего бы она хотела, если бы была гражданкой России. Дипломат посоветовала американской коллеге думать о своей стране, поскольку проблем там "невпроворот".
"Будь я российским гражданином, я бы хотела видеть скорее вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных", — сказала Нуланд.
"Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот", — ответила ей Захарова в своём телеграм-канале.
Среди таких проблем представитель МИД РФ перечислила качество американского образования, о котором "красноречиво говорят абсурдные и полные ошибок заявления представителей Белого дома", систему здравоохранения США, которая "наглядно продемонстрировала свой уровень" в пандемию. А ремонт американских дорог Захарова предложила начать с Нью-Йорка: "таких колдобин, как на Манхэттене, нет, пожалуй, ни в одном крупном городе мира".
Средства на решение этих задач Захарова посоветовала изыскать, сократив американские базы в Европе или прекратив "выделять миллиарды на "цветные революции" по всему миру и содержание самозванцев типа Гуайдо или Тихановской".
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А ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала на то, что заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о переговорах в Женеве сделаны невпопад, вредят самим Соединённым Штатам и демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью.
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