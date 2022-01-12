Захарова посоветовала Нуланд думать о США, а не о том, что бы она сделала, будучи россиянкой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, которая ранее перечислила, чего бы она хотела, если бы была гражданкой России. Дипломат посоветовала американской коллеге думать о своей стране, поскольку проблем там "невпроворот".

"Будь я российским гражданином, я бы хотела видеть скорее вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных", — сказала Нуланд.

"Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот", — ответила ей Захарова в своём телеграм-канале.