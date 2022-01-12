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Участнику незаконной акции в Москве дали 5 лет колонии за брошенный в полицейских фаер

Молодого человека признали виновным в совершении хулиганства и применении насилия в отношении представителя власти.

12 января, 12:38

Вячеслав Игумнов в суде. Фото © LIFE

Суд приговорил москвича к пяти годам колонии за брошенный в полицейских фаер © LIFE

Тверской районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии Вячеслава Игумнова, который в ходе несанкционированной акции 23 января 2021 года бросил фаер в сторону полицейских.

"Назначить наказание по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору" в виде лишения свободы сроком на четыре года; по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" в виде лишения свободы сроком на два года. Путём частичного сложения окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима", говорится в решении суда.

Суд в Москве арестовал участника незаконного митинга, бросавшего фаеры в полицейских

Суд в Москве арестовал участника незаконного митинга, бросавшего фаеры в полицейских

Ранее Лайф писал о том, что суд продлил арест трём хулиганам, которые избили парня в московском метро. Следствие ходатайствовало о том, чтобы оставить подозреваемых под стражей до марта 2022 года.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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