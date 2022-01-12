Участнику незаконной акции в Москве дали 5 лет колонии за брошенный в полицейских фаер

"Назначить наказание по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору" в виде лишения свободы сроком на четыре года; по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" в виде лишения свободы сроком на два года. Путём частичного сложения окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима", — говорится в решении суда.