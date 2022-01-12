Суд оштрафовал Муз-ТВ и его экс-продюсера за вредящий детям контент
Ранее телеканал был оштрафован на миллион рублей за гей-пропаганду.
© VK / Муз-ТВ
Суд в Москве оштрафовал телеканал Муз-ТВ на 20 тысяч рублей по делу о распространении вредной для детей информации. Об этом сообщает агентство "Москва". Протокол о нарушении был составлен Роскомнадзором.
Также штраф получил и бывший программный директор телеканала Андрей Разыграев. Его Басманный суд обязал выплатить пять тысяч рублей.
Напомним, что в ноябре 2021 года суд оштрафовал Муз-ТВ на миллион рублей за гей-пропаганду после появления Филиппа Киркорова вместе с блогером Давой в сопровождении массовки из полуголых мужчин. Также был оштрафован и Андрей Разыграев, его суд обязал выплатить 100 тысяч рублей.
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