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Суд оштрафовал Муз-ТВ и его экс-продюсера за вредящий детям контент

Ранее телеканал был оштрафован на миллион рублей за гей-пропаганду.

12 января, 12:43

© VK / Муз-ТВ

Суд в Москве оштрафовал телеканал Муз-ТВ на 20 тысяч рублей по делу о распространении вредной для детей информации. Об этом сообщает агентство "Москва". Протокол о нарушении был составлен Роскомнадзором.

Также штраф получил и бывший программный директор телеканала Андрей Разыграев. Его Басманный суд обязал выплатить пять тысяч рублей.

Напомним, что в ноябре 2021 года суд оштрафовал Муз-ТВ на миллион рублей за гей-пропаганду после появления Филиппа Киркорова вместе с блогером Давой в сопровождении массовки из полуголых мужчин. Также был оштрафован и Андрей Разыграев, его суд обязал выплатить 100 тысяч рублей.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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