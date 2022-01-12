Суд оштрафовал Муз-ТВ и его экс-продюсера за вредящий детям контент

Суд в Москве оштрафовал телеканал Муз-ТВ на 20 тысяч рублей по делу о распространении вредной для детей информации. Об этом сообщает агентство "Москва". Протокол о нарушении был составлен Роскомнадзором.

Также штраф получил и бывший программный директор телеканала Андрей Разыграев. Его Басманный суд обязал выплатить пять тысяч рублей.