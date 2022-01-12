Самарские "Крылья Советов" более суток летели в Турцию, где команда проведёт свой первый сбор в межсезонье. Об этом Sport24 рассказал главный тренер самарцев Игорь Осинькин.

"Давно столько не летали! Ещё никогда у нас не было за один перелёт столько форс-мажоров. Выехали на взлётную полосу в Москве, и после этого нам сказали, что самолёт неисправен. Вернулись назад. Нас отбуксировали куда-то к ремонтному доку. Отвезли в аэропорт, и только через два-три часа дали другой борт", — заявил Осинькин.

Из-за плохих погодных условий самолёт с командой не смог приземлиться в Анталье и сел в Даламане. В местном аэропорту футболисты и персонал команды провели ещё шесть часов. Там некоторым пассажирам пришлось спать на полу.

"Не скажу, что такое нельзя выдержать, но день был сложным. Особенно тем ребятам, кто летел вообще из Самары. Они были на ногах с часу ночи до пяти утра следующего дня, постоянно в дороге. В отель мы опоздали на восемь часов", — заметил Осинькин.