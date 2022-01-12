"Только вакцинация": Вирусолог назвал способ борьбы с новыми штаммами ковида Исследователь механизмов изменчивости патогенов объяснил Лайфу, о чём говорит нескончаемое накопление опасных мутаций SARS-Cov-2 и как это остановить. 12 января, 14:47 Фото © ТАСС / AP Photo / Ted S. Warren

Владимир Гущин Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Почему столько штаммов?

"Фактически с конца прошлого декабря это вполне ожидаемая история. Мы видим появление новых вариантов, это норма. Просто современные технологии позволяют их выявлять. Какие-нибудь 50 лет назад никто бы не смог разобраться с тем, что они чем-то отличаются и имеют какие-то свойства. Практически во всех развитых странах есть программы по исследованию генетики коронавируса. В нашей стране таких лабораторий точно больше десятка".

"К счастью, ни один из новых вариантов не породил какого-то отличающегося серотипа, способного полностью уйти от существующего иммунитета, от иммунитета вакцин".

"Успех вирусу зачастую обеспечивают низкий уровень иммунизации, сохраняющиеся в популяции восприимчивые люди, способные заражаться. Появление новых вариантов прямо коррелирует с количеством циркулирующего вируса".

Почему привитые и переболевшие снова заражаются?

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"Дело не в вакцинации, дело в естественном процессе, то есть вы переболели коронавирусом, коронавирус хочет выжить, пытается цепляться за все возможности и в том числе через какое-то время после перенесённого заболевания или вакцинации повторно вернуться к этому же человеку. Наша задача как учёных — минимизировать вероятность того, что, повторно вернувшись, вирус вызовет клинически значимое течение. И сейчас мы видим, что во всех странах, где высок уровень вакцинации, тяжесть течения заболевания чрезвычайно сильно снижается".

"Омикрон" — живая вакцина?

"Люди, которые переносят "омикрон", безусловно, формируют иммунитет. Однако это абсолютно не делает из вируса вакцину, то есть вирус продолжает быть чрезвычайно опасным для групп риска, восприимчивых людей. Люди пожилые, с хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом могут пострадать. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить, что "омикрон" является какой-то живой вакциной, которую нужно поскорее перенести, чтобы защититься, потому что это приведёт к тому, что огромное число людей из группы риска могут получить этот вирус и, соответственно, пострадать".

Стоит ли опасаться "дельтакрона"?

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"Вариантов, которые чем-то отличаются, огромное количество. И в процессе выявления и у альфы, и у беты, и у гаммы, и у дельты были дополнительные мутации. И выявление какого-то нового варианта, пока не подтверждены какие-то его особенные свойства по уходу от иммунитета, распространению или тяжести симптомов, честно говоря, неправильно обсуждать публично. Цепляться за каждый новый вариант с набором мутаций неверно".

"Нужно получить больше данных, нужно перепроверить, действительно ли он существует, действительно ли у него есть какие-то особенности и свойства".

"В принципе, рекомбинация между различными РНК-вирусами — это, в общем-то, не редкость. И в этом нет ничего такого особенного с точки зрения науки. Это может быть ещё одним механизмом создания отличающихся вариантов. Но сейчас пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что конкретно в этом случае мы знаем, какой механизм реализован".

Что будет дальше?

"Если мы будем вакцинироваться и ревакцинироваться и коллективный иммунитет будет расти, если будем подключать к вакцинации другие группы населения — подростков, детей и прочее, конечно, основным трендом будет снижение тяжести течения, снижение госпитализации, снижение смертности. Новые варианты наверняка будут. Но предсказать, какое количество циклов мы ещё пройдём, чтобы перестать беспокоиться, я не возьмусь".

"Учитывая сохранение вируса, наличие природных резервуаров, наверное, можно говорить, что в текущей ситуации вирус не уйдёт, будет сохраняться. Но какой он будет наносить урон, покажет практика".

Ковид — это навсегда?

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"Это уже не первый коронавирус, который сосуществует с человеком долгие годы. У человека целых четыре сезонных коронавируса, которые в той или иной мере продолжают циркулировать, с периодичностью раз в два года сменяя друг друга. Иммунитет снижается, появляется новая волна. Но так как эти коронавирусы не причиняют сколько-нибудь значимого вреда популяции, они вызывают ОРВИ. Есть, конечно, отдельные люди, которые их тяжело переносят, но это связано с их особенностями генетики, но в общем и целом это совершенно не опасные формы болезни. Не исключено, что какой-то новый вариант вируса будет обладать близкими свойствами. Тогда он перейдёт в разряд сезонных".

Можно ли искусственно создать неопасный вариант вируса как живую вакцину?

"Да, конечно, такие исследования уже ведутся в полной мере, это совершенно понятная практика. Такие вакцины создавать дольше, дороже и сложнее именно потому, что гораздо сложнее доказывать их безопасность. Но это отдельный класс задач, многие учёные мира работают над такими задачами".

Авторы Адель Романенкова