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Кардиолог Хорошев рассказал о способе избежать инсульта в 25 лет

Ношение тяжестей, как оказалось, может приводить к нарушению кровоснабжения головного мозга.

12 января, 14:16

Фото © Pixabay

Чтобы исключить инсульт в раннем возрасте, нужно внимательно наблюдать за состоянием шейных позвонков. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев газете "Вечерняя Москва". При этом он обратил внимание на то, что сейчас довольно часто инсульт происходит у людей в возрасте 25–27 лет, хотя раньше это было редкостью.

Мозг человека снабжается кровью четырьмя артериями: две сонные и две позвоночные, объяснил врач. Последние проходят в шейных позвонках, и если межпозвонковые диски здоровы, то артерии находятся, как струны, в натянутом положении.

"Когда межпозвонковые диски начинают уплощаться в результате патологических изменений (того же остеохондроза), шейный отдел укорачивается, позвоночные артерии извиваются, и кровь меньше приливает к головному мозгу", — предостерёг Хорошев.

Избежать патологий поможет своевременный поход к врачу, а также здоровый образ жизни. Следует поменьше носить тяжести, иначе проблемы в области шеи не замедлят появиться, рассказал кардиолог. А также напомнил, что плоскостопие тоже способствует развитию инсульта. Поэтому следует пользоваться ортопедическими стельками.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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