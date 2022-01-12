Кардиолог Хорошев рассказал о способе избежать инсульта в 25 лет

Чтобы исключить инсульт в раннем возрасте, нужно внимательно наблюдать за состоянием шейных позвонков. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев газете "Вечерняя Москва". При этом он обратил внимание на то, что сейчас довольно часто инсульт происходит у людей в возрасте 25–27 лет, хотя раньше это было редкостью.

Мозг человека снабжается кровью четырьмя артериями: две сонные и две позвоночные, объяснил врач. Последние проходят в шейных позвонках, и если межпозвонковые диски здоровы, то артерии находятся, как струны, в натянутом положении.

"Когда межпозвонковые диски начинают уплощаться в результате патологических изменений (того же остеохондроза), шейный отдел укорачивается, позвоночные артерии извиваются, и кровь меньше приливает к головному мозгу", — предостерёг Хорошев.

Избежать патологий поможет своевременный поход к врачу, а также здоровый образ жизни. Следует поменьше носить тяжести, иначе проблемы в области шеи не замедлят появиться, рассказал кардиолог. А также напомнил, что плоскостопие тоже способствует развитию инсульта. Поэтому следует пользоваться ортопедическими стельками.