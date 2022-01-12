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Google, Facebook и WhatsApp погасили штрафы на 22 миллиона рублей в России

Постановление также было вынесено в отношении компании Twitter, однако она пока штрафы не заплатила.

12 января, 14:12
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Американские компании Google, Facebook (Meta Platforms) и WhatsApp уплатили штрафы на общую сумму в 22 миллиона рублей, которые были выписаны им за отказ локализовать персональные данные россиян на территории РФ.

"Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные судом штрафы в размере 22 миллиона рублей. Twitter штраф не оплатил", — сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

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Ранее также сообщалось, что IT-гигант Google погасил многомиллионный штраф перед Россией за неудаление запрещённого российским законодательством контента.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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