Google, Facebook и WhatsApp погасили штрафы на 22 миллиона рублей в России
Постановление также было вынесено в отношении компании Twitter, однако она пока штрафы не заплатила.
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Американские компании Google, Facebook (Meta Platforms) и WhatsApp уплатили штрафы на общую сумму в 22 миллиона рублей, которые были выписаны им за отказ локализовать персональные данные россиян на территории РФ.
"Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные судом штрафы в размере 22 миллиона рублей. Twitter штраф не оплатил", — сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.
Ранее также сообщалось, что IT-гигант Google погасил многомиллионный штраф перед Россией за неудаление запрещённого российским законодательством контента.
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