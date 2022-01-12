Адвокат Порошенко сообщил об ордере на его арест

Печерский районный суд в Киеве разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко с целью принудительной доставки на заседание суда. Об этом сообщил в среду адвокат политика Игорь Головань.

"Эту информацию почему-то скрывает офис генерального прокурора, почему-то скрывает Печерский суд, что есть такое себе постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд и существует ходатайство офиса генпрокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения", — проинформировал юрист.