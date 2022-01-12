Адвокат Порошенко сообщил об ордере на его арест
Защита политика утверждает, что на это нет никаких оснований: их доверитель якобы готов явиться в суд в добровольном порядке и активно участвовать в процессе.
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Печерский районный суд в Киеве разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко с целью принудительной доставки на заседание суда. Об этом сообщил в среду адвокат политика Игорь Головань.
"Эту информацию почему-то скрывает офис генерального прокурора, почему-то скрывает Печерский суд, что есть такое себе постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд и существует ходатайство офиса генпрокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения", — проинформировал юрист.
Он добавил, что никаких оснований для принудительной доставки Порошенко в суд не существует, "так как он находился за пределами Украины и готов добровольно появиться" на процессе.
Напомним, 20 декабря стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник.
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