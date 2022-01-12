Зеленскому припомнили, как он в 2016 году смеялся над теми, кто за него проголосует

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в 2016 году на сцене студии "Квартал-95", высмеял тех, кто стал бы голосовать за него на выборах главы государства. Отрывок из архива шоу опубликовали журналисты "Страны".

"Кто будет за меня голосовать, ребят, если я действительно пойду в президенты? Поднимите руки, пожалуйста. Ребята, вы что, все с ума сошли? Разве так можно?" — удивился Зеленский, который на тот момент был простым комиком.

Будущий глава государства отметил, что он всего лишь вышел на сцену, пошутил, прорекламировал себя, а за него уже готовы голосовать. Он призвал не вестись на рекламу и подчеркнул, что, голосуя за нового президента, народ выбирает человека, а не йогурт в магазине.

"Я просто показал технологию, как это работает. Как можно сделать из... А что, кроме говна и конфетки, другого сравнения нет? И я не мог просто подобрать", — пошутил Зеленский, а через три года стал президентом.