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Зеленскому припомнили, как он в 2016 году смеялся над теми, кто за него проголосует

Будущий глава государства призвал не вестись на красивую рекламу и, выбирая человека, подходить к вопросу серьёзно.

12 января, 14:04

Владимир Зеленский. © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в 2016 году на сцене студии "Квартал-95", высмеял тех, кто стал бы голосовать за него на выборах главы государства. Отрывок из архива шоу опубликовали журналисты "Страны".

"Кто будет за меня голосовать, ребят, если я действительно пойду в президенты? Поднимите руки, пожалуйста. Ребята, вы что, все с ума сошли? Разве так можно?" удивился Зеленский, который на тот момент был простым комиком.

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Будущий глава государства отметил, что он всего лишь вышел на сцену, пошутил, прорекламировал себя, а за него уже готовы голосовать. Он призвал не вестись на рекламу и подчеркнул, что, голосуя за нового президента, народ выбирает человека, а не йогурт в магазине.

"Я просто показал технологию, как это работает. Как можно сделать из... А что, кроме говна и конфетки, другого сравнения нет? И я не мог просто подобрать", — пошутил Зеленский, а через три года стал президентом.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко подвёл итоги 2021 года, высмеяв Зеленского в мемах.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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