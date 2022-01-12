Владелец убитых на Алтае лошадей рассказал, что табуны расстреливали и раньше

Николай Дроков — о расстреле табуна лошадей. Видео © "360"

Житель Алтая Николай Дроков, у которого расстреляли табун из 53 лошадей, вспомнил, что подобное убийство произошло и год назад. Тогда погибло 7 животных, принадлежавших одному из местных жителей. Дроков предполагает, что оба преступления мог совершить один и тот же человек, скорее всего, кто-то из местных.

"Вы сами видите, что тут произошло. Вот лежат наши лошади. Перестреляли. Какой-то фашист или, как его назвать, я даже не знаю, бандеровец. Вот показывают по телевизору, стреляли и убивали в войну, то же самое и здесь произошло, — сказал он в беседе с телеканалом "360". — Лучше бы меня застрелили, чем вот так вот".

Дроков обратил внимание и на то, что ружьё, видимо, было импортным, а пули проходили навылет. Теперь мужчине предстоит начинать всё сначала, чтобы вырастить столько лошадей. Ущерб он оценил в 5 млн рублей и в 11 лет стараний.