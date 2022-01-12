Заседание Совета министров обороны ОДКБ состоится 13 января

Министры обороны стран – участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) соберутся 13 января, чтобы обсудить проведение миротворческой операции в Казахстане. Внеочередное заседание пройдёт по видеосвязи, уточнили в организации.

"13 января в режиме видео-конференц-связи состоится внеочередное заседание Совета министров обороны ОДКБ. В ходе заседания главы оборонных ведомств государств – членов ОДКБ обсудят проведение миротворческой операции в Республике Казахстан" , — пояснил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

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Напомним, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.