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Под Липецком произошло массовое ДТП с 17 автомобилями

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что из-за аварии на трассе образовалась большая пробка.

12 января, 13:33

Массовое ДТП под Липецком. Фото © VK / Дорожный патруль

Под Липецком произошло массовое ДТП с 17 автомобилями © VK / Дорожный патруль

В Липецке на федеральной трассе Орёл — Тамбов произошло массовое ДТП. Столкнулось 15 автомобилей, после чего в груду машин влетело ещё два грузовика. В результате происшествия пострадал один человек из грузовой машины, его госпитализировали, сообщил Лайфу источник.

Авария произошла около 10 утра. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что из-за ДТП на трассе образовалась пробка. По словам источника, к настоящему моменту пострадавшие автомобили уже растащили, движение на дороге восстановлено.

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Ранее в Иркутской области в ДТП с автомобилем ритуальной службы погибло три человека. Ещё два человека госпитализированы. Все погибшие и пострадавшие находились в машине ритуальщиков.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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