Под Липецком произошло массовое ДТП с 17 автомобилями © VK / Дорожный патруль

В Липецке на федеральной трассе Орёл — Тамбов произошло массовое ДТП. Столкнулось 15 автомобилей, после чего в груду машин влетело ещё два грузовика. В результате происшествия пострадал один человек из грузовой машины, его госпитализировали, сообщил Лайфу источник.

Авария произошла около 10 утра. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что из-за ДТП на трассе образовалась пробка. По словам источника, к настоящему моменту пострадавшие автомобили уже растащили, движение на дороге восстановлено.