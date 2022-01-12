В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия – НАТО
Перед началом встречи стороны обменялись рукопожатиями, но никаких заявлений делать не стали.
Монумент возле старой штаб-квартиры НАТО с видом на новое здание © Wikipedia.org / Senior Master Sgt. Adrian Cadiz
В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры начались в 10:00 по местному времени (12:00 мск) и длились больше четырёх часов. Как уже сообщал Лайф, российскую делегацию на переговорах представлял замглавы МИД Александр Грушко, а американскую — замгоссекретаря Венди Шерман. Перед началом встречи стороны обменялись рукопожатиями, но никаких заявлений делать не стали.
Ранее в Кремле сообщили, что Россия не хочет "сыпать угрозами, ультиматумами" и как-либо оценивать переговоры с НАТО и США до их завершения, как это делают американские официальные лица.
А ранее, 10 января, в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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