В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры начались в 10:00 по местному времени (12:00 мск) и длились больше четырёх часов. Как уже сообщал Лайф, российскую делегацию на переговорах представлял замглавы МИД Александр Грушко, а американскую — замгоссекретаря Венди Шерман. Перед началом встречи стороны обменялись рукопожатиями, но никаких заявлений делать не стали.