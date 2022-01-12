WP: Сенаторы-демократы в США предложили ввести санкции против Путина

Американские сенаторы-демократы предложили новый пакет антироссийских санкций на случай гипотетического "вторжения РФ" на Украину. Обнародовать документ они планируют в среду, и, как пишет газета Washington Post, администрация президента США Джо Байдена уже поддержала эти меры.

"Сенаторы-демократы в среду обнародуют свежий пакет санкций, если президент России Путин вторгнется на Украину", — говорится в сообщении издания.



По его данным, санкции могут затронуть лично российского лидера, а также других высокопоставленных чиновников и военных, банков и доступа к системе платежей SWIFT.