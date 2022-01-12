Полузащитник Юрий Жирков, который прошёл медобследование в "Химках", рассказал "Спорт-Экспрессу" о предложенной подмосковной командой зарплате.

"Меньше раза в два (чем была зарплата в "Зените". — Прим. Лайфа). Деньги здесь никакого значения не имеют", — заявил Жирков.

Полузащитник также заметил, что просто хочет играть в футбол, особенно с учётом того, что команда базируется "рядом с домом".