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"Деньги не имеют значения": Жирков рассказал, какую ему зарплату предложили в "Химках"

Сегодня футболист прошёл медобследование в подмосковной команде.

12 января, 13:10

Фото © РФС / Константин Рыбин

Полузащитник Юрий Жирков, который прошёл медобследование в "Химках", рассказал "Спорт-Экспрессу" о предложенной подмосковной командой зарплате.

"Меньше раза в два (чем была зарплата в "Зените". Прим. Лайфа). Деньги здесь никакого значения не имеют", — заявил Жирков.

Полузащитник также заметил, что просто хочет играть в футбол, особенно с учётом того, что команда базируется "рядом с домом".

Экс-игрок сборной России Жирков прибыл на медосмотр "Химок"

Экс-игрок сборной России Жирков прибыл на медосмотр "Химок"

Ранее Лайф рассказывал, что 38-летний Юрий Жирков, который полгода не играл в футбол, прошёл медобследование с "Химками", которые хотят подписать с ним контракт.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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