"Деньги не имеют значения": Жирков рассказал, какую ему зарплату предложили в "Химках"
Сегодня футболист прошёл медобследование в подмосковной команде.
Фото © РФС / Константин Рыбин
Полузащитник Юрий Жирков, который прошёл медобследование в "Химках", рассказал "Спорт-Экспрессу" о предложенной подмосковной командой зарплате.
"Меньше раза в два (чем была зарплата в "Зените". — Прим. Лайфа). Деньги здесь никакого значения не имеют", — заявил Жирков.
Полузащитник также заметил, что просто хочет играть в футбол, особенно с учётом того, что команда базируется "рядом с домом".
Ранее Лайф рассказывал, что 38-летний Юрий Жирков, который полгода не играл в футбол, прошёл медобследование с "Химками", которые хотят подписать с ним контракт.
Комментариев: 0