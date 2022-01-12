Посол Казахстана в Азербайджане утверждает, что Назарбаев находится в Нур-Султане

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов утверждает, что экс-президент республики Нурсултан Назарбаев не выезжал за рубеж. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции дипломата в Баку.

"Назарбаев находится в столице Казахстана. Он провёл несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он постоянно следит за ситуацией", — приводит заявление дипломата РИА "Новости".