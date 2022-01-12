Посол Казахстана в Азербайджане утверждает, что Назарбаев находится в Нур-Султане
Дипломат призвал не верить сообщениям о бегстве Елбасы за рубеж. Эти слухи ранее опровергал и его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Нурсултан Назарбаев © Kremlin.ru
Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов утверждает, что экс-президент республики Нурсултан Назарбаев не выезжал за рубеж. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции дипломата в Баку.
"Назарбаев находится в столице Казахстана. Он провёл несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он постоянно следит за ситуацией", — приводит заявление дипломата РИА "Новости".
Напомним, сообщения о том, что Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями якобы покинули территорию страны из-за протестов, начали появляться в казахстанских СМИ практически сразу. В частности, эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов ранее заявил, что они отправились в Китай. Позднее в пресс-службе Назарбаева сообщили, что экс-лидер Казахстана находится в столице страны — Нур-Султане. Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай заявил, что бывший президент поддерживает прямую связь со своим преемником и проводит телефонные разговоры с главами дружественных стран.
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