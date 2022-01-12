Раймонд Паулс заявил о превращении Латвии в "глухую провинцию" после потери России
Маэстро выразил уверенность в том, что ментально российская культура стране ближе западной.
Раймонд Паулс. Фото © ТАСС / Замир Усманов
Известный композитор Раймонд Паулс заявил, что Латвия стала "глухой провинцией" после того, как потеряла российский рынок. При этом он выразил сожаление, что страна упустила свои возможности.
"Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас [Россия]. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждёт. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией — не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока", — посетовал маэстро в интервью местной газете Neatkarīgā Rīta Avīze.
Музыкант также подверг критике действия латвийского медиарегулятора, который ранее запретил ретрансляцию на территории страны некоторых российских телеканалов.
А ранее сенатор Пушков заявил, что отказ от сотрудничества и контактов с Россией повлёк для Литвы и Латвии "удивительные последствия". Так член Совфеда отреагировал на пожелание властей жителям этих стран экономить на воде и электричестве.
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