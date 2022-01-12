Раймонд Паулс заявил о превращении Латвии в "глухую провинцию" после потери России

Известный композитор Раймонд Паулс заявил, что Латвия стала "глухой провинцией" после того, как потеряла российский рынок. При этом он выразил сожаление, что страна упустила свои возможности.

"Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас [Россия]. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждёт. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией — не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока", — посетовал маэстро в интервью местной газете Neatkarīgā Rīta Avīze.