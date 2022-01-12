Жена заявила о похищении подмосковного депутата Юрия Бабича
По словам Екатерины, супруга увезли четверо неизвестных в гражданском, когда их машину остановили сотрудники ГИБДД.
Юрий Бабич. Фото © VK
Супруга депутата из подмосковного Волоколамска Юрия Бабича сообщила, что её мужа могли похитить. Соответствующее заявление в полицию женщина уже написала, рассказал Лайфу адвокат семьи Андрей Алёшкин.
По словам женщины, они с супругом ехали на машине, когда их остановили сотрудники ГИБДД для "проверки документов". Через пару минут подъехала другая машина, откуда вышли четверо неизвестных в гражданской одежде. Екатерина говорит, что они не представились, усадили Бабича в свой автомобиль и увезли. Женщина позже связалась с адвокатом, который выяснил, что Юрия нет среди задержанных. Поэтому Екатерина убеждена, что мужа похитили. Она попросила возбудить уголовное дело.
"В настоящее время проводятся все необходимые действия для установления места нахождения депутата Юрия Бабича и установления лиц, причастных к его похищению", — рассказал Алёшкин.
Ранее Лайф писал, что подозреваемый в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентина Розина задержан в Нижнем Новгороде.
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