Жена заявила о похищении подмосковного депутата Юрия Бабича

По словам женщины, они с супругом ехали на машине, когда их остановили сотрудники ГИБДД для "проверки документов". Через пару минут подъехала другая машина, откуда вышли четверо неизвестных в гражданской одежде. Екатерина говорит, что они не представились, усадили Бабича в свой автомобиль и увезли. Женщина позже связалась с адвокатом, который выяснил, что Юрия нет среди задержанных. Поэтому Екатерина убеждена, что мужа похитили. Она попросила возбудить уголовное дело.