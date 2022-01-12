Киргизские СМИ сообщили, что Казахстан покинул "последний представитель семьи Назарбаевых"
Речь идёт о младшем брате Елбасы Болате Назарбаеве, который занимает должность руководителя холдинга BN Invest.
Болат Назарбаев. Фото © Wikipedia
69-летний брат Нурсултана Назарбаева Болат покинул Казахстан ещё 6 января. Об этом сообщает в среду киргизское издание 24.kg со ссылкой на источник. По данным портала, в этот день он пересёк границу с Киргизией, а оттуда якобы отправился в Дубай.
Ранее казахстанское издание Orda.kz писало, что Болат Назарбаев — единственный представитель семьи первого президента, остающийся на территории страны. Таким образом, если следовать этой логике, в Казахстане больше нет никого из Назарбаевых.
Напомним, что сообщения о том, что Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями якобы покинули территорию страны из-за протестов, начали появляться в казахстанских СМИ практически сразу. В частности, эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов ранее заявил, что они отправились в Китай. Позднее в пресс-службе Назарбаева сообщили, что экс-лидер Казахстана находится в столице страны — Нур-Султане. Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай заявил, что бывший президент поддерживает прямую связь со своим преемником и проводит телефонные разговоры с главами дружественных стран.
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