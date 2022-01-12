Киргизские СМИ сообщили, что Казахстан покинул "последний представитель семьи Назарбаевых"

69-летний брат Нурсултана Назарбаева Болат покинул Казахстан ещё 6 января. Об этом сообщает в среду киргизское издание 24.kg со ссылкой на источник. По данным портала, в этот день он пересёк границу с Киргизией, а оттуда якобы отправился в Дубай.