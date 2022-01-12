Гонщики "КамАЗ-мастера" снова заняли три первых места на этапе "Дакара"

Экипаж российского гонщика Дмитрия Сотникова стал победителем десятого этапа ралли-рейда "Дакар", который продолжается в Саудовской Аравии.

Второе и третье место также заняли представители команды "КамАЗ-мастер" Эдуард Николаев и Андрей Каргинов, соответственно.