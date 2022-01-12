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Гонщики "КамАЗ-мастера" снова заняли три первых места на этапе "Дакара"

В общем зачёте представители нашей страны продолжают доминировать, занимая первые четыре строчки.

12 января, 13:04

Фото © ТАСС / Zuma

Экипаж российского гонщика Дмитрия Сотникова стал победителем десятого этапа ралли-рейда "Дакар", который продолжается в Саудовской Аравии.

Второе и третье место также заняли представители команды "КамАЗ-мастер" Эдуард Николаев и Андрей Каргинов, соответственно.

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Отметим, что доминируют российские пилоты и в общем зачёте "Дакара". На первом месте идёт Дмитрий Сотников, следом за которым расположились Эдуард Николаев, Антон Шибалов и Андрей Каргинов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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