В Мордовии неизвестные оставили самодельную бомбу на машине пенсионера

Инцидент произошёл накануне в селе Юрьевка. 71-летний Александр Краснов вышел из дома и направился к своему ВАЗу. Мужчину насторожил подарочный пакет, стоявший на капоте авто. Как только пенсионер попытался скинуть "сюрприз" в снег, он тут же взорвался.

Ни сам Александр, ни его жена пока не предполагают, кто мог устроить такую диверсию. По словам пенсионеров, в селе у них со всеми хорошие отношения. Единственная версия — недоброжелатели одного из сыновей супругов, который был судим за вымогательство и побои и недавно вышел на свободу.