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В Мордовии неизвестные оставили самодельную бомбу на машине пенсионера

Устройство сработало, но мужчина отделался несколькими ссадинами и теперь гадает, кто мог подложить ему такой "сюрприз".

12 января, 13:13
<p>Остатки самодельного взрывного устройства. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Остатки самодельного взрывного устройства. Фото © Telegram / SHOT

В Мордовии пенсионеру подложили самодельное взрывное устройство в подарочной упаковке. Бомба взорвалась, но никто серьёзно не пострадал, пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл накануне в селе Юрьевка. 71-летний Александр Краснов вышел из дома и направился к своему ВАЗу. Мужчину насторожил подарочный пакет, стоявший на капоте авто. Как только пенсионер попытался скинуть "сюрприз" в снег, он тут же взорвался.

Александр отделался несколькими ссадинами и подгоревшей курткой. К счастью, огонь удалось быстро потушить. Оказалось, что внутри пакета было настоящее СВУ из гаек, стеклянной бутылки, лампочки, проводов и ртутного датчика.

Ни сам Александр, ни его жена пока не предполагают, кто мог устроить такую диверсию. По словам пенсионеров, в селе у них со всеми хорошие отношения. Единственная версия — недоброжелатели одного из сыновей супругов, который был судим за вымогательство и побои и недавно вышел на свободу.

Жильцы дома на севере Москвы обнаружили в своём подъезде СВУ

Жильцы дома на севере Москвы обнаружили в своём подъезде СВУ

Ранее Лайф рассказывал о другом случае, когда СВУ подбросили под автомобиль в Красноярске. Бомбу возле машины обнаружили сотрудники детского сада, возле которого была припаркована машина. Учреждение эвакуировали, а устройство попытались обезвредить, но не успели: механизм таймера сработал до приезда правоохранителей, о чём говорили оплавленные провода. Взрыва не последовало из-за отсутствия кислорода в канистре с бензином. Как установила экспертиза, ДНК на бомбе совпала с образцами на СВУ, найденном в другом регионе, но при похожих обстоятельствах.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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