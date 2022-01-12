В Мордовии неизвестные оставили самодельную бомбу на машине пенсионера
Устройство сработало, но мужчина отделался несколькими ссадинами и теперь гадает, кто мог подложить ему такой "сюрприз".
Остатки самодельного взрывного устройства. Фото © Telegram / SHOT
В Мордовии пенсионеру подложили самодельное взрывное устройство в подарочной упаковке. Бомба взорвалась, но никто серьёзно не пострадал, пишет телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошёл накануне в селе Юрьевка. 71-летний Александр Краснов вышел из дома и направился к своему ВАЗу. Мужчину насторожил подарочный пакет, стоявший на капоте авто. Как только пенсионер попытался скинуть "сюрприз" в снег, он тут же взорвался.
Александр отделался несколькими ссадинами и подгоревшей курткой. К счастью, огонь удалось быстро потушить. Оказалось, что внутри пакета было настоящее СВУ из гаек, стеклянной бутылки, лампочки, проводов и ртутного датчика.
Ни сам Александр, ни его жена пока не предполагают, кто мог устроить такую диверсию. По словам пенсионеров, в селе у них со всеми хорошие отношения. Единственная версия — недоброжелатели одного из сыновей супругов, который был судим за вымогательство и побои и недавно вышел на свободу.
Ранее Лайф рассказывал о другом случае, когда СВУ подбросили под автомобиль в Красноярске. Бомбу возле машины обнаружили сотрудники детского сада, возле которого была припаркована машина. Учреждение эвакуировали, а устройство попытались обезвредить, но не успели: механизм таймера сработал до приезда правоохранителей, о чём говорили оплавленные провода. Взрыва не последовало из-за отсутствия кислорода в канистре с бензином. Как установила экспертиза, ДНК на бомбе совпала с образцами на СВУ, найденном в другом регионе, но при похожих обстоятельствах.
Комментариев: 0