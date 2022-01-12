Из подземных хранилищ Европы подняли более 50% закачанного в прошлом году газа
Согласно данным Gas Infrastructure Europe, в ЕС были вынуждены добыть из ПХГ 26,6 миллиарда кубометров.
Фото © Shutterstock
В "Газпроме" заявили, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений. При этом отбор из них уже превысил половину от объёма с прошлого года.
"Запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений", — говорится в телеграм-канале компании.
Там уточнили, что, согласно данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ ЕС на 10 января подняли уже 55,6% закачанного в прошлом году голубого топлива, или 26,6 миллиарда кубометров.
А ранее Лайф писал, что "Газпром" в 2021 году добыл рекордный за 13 лет объём газа. Кроме того, экспорт в страны дальнего зарубежья в прошлом году вырос на 5,8 миллиарда кубометров, став четвёртым по объёму в истории холдинга.
Комментариев: 0