Из подземных хранилищ Европы подняли более 50% закачанного в прошлом году газа

В "Газпроме" заявили, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений. При этом отбор из них уже превысил половину от объёма с прошлого года.

"Запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений", — говорится в телеграм-канале компании.

Там уточнили, что, согласно данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ ЕС на 10 января подняли уже 55,6% закачанного в прошлом году голубого топлива, или 26,6 миллиарда кубометров.