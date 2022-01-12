Родители отравившихся вейпом подростков в Бийске никогда не видели детей курящими

Родители отравившихся вейпом подростков в Бийске заявили, что никогда не замечали за ними пристрастия к курению и вообще к вредным привычкам, пишет SHOT. После курения 12-летний мальчик умер, а его сестра-студентка и её сокурсница попали в реанимацию.

В техникуме об ученицах тоже отзываются хорошо, семнадцатилетняя и восемнадцатилетняя девочки были хорошистками, а вот как раз умерший 12-летний брат одной из подруг иногда покуривал электронную сигарету. По крайней мере, об этом говорят его одноклассники.