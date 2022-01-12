Родители отравившихся вейпом подростков в Бийске никогда не видели детей курящими
Примечательно, что в техникуме об ученицах отзываются хорошо, а вот как раз умершего 12-летнего мальчика иногда замечали с электронной сигаретой.
На ролике одна из совместных тусовок студенток. Кадр из видео © SHOT
Родители отравившихся вейпом подростков в Бийске заявили, что никогда не замечали за ними пристрастия к курению и вообще к вредным привычкам, пишет SHOT. После курения 12-летний мальчик умер, а его сестра-студентка и её сокурсница попали в реанимацию.
В техникуме об ученицах тоже отзываются хорошо, семнадцатилетняя и восемнадцатилетняя девочки были хорошистками, а вот как раз умерший 12-летний брат одной из подруг иногда покуривал электронную сигарету. По крайней мере, об этом говорят его одноклассники.
О семьях девчонок тоже отзываются неплохо. Одна из студенток, правда, чаще всего жила в своей квартире одна, потому что её родители вахтовики, но совсем без присмотра молодая студентка всё же не оставалась, за ней приглядывала бабушка, которая, кстати, и обнаружила в квартире троих ребят без сознания.
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